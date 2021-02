Diletta Leotta a Can Yaman... Il regalo più bello mai ricevuto

"Il miglior regalo mai ricevuto". Can Yaman commenta la foto che lo rappresenta con un bellissimo cavallo al suo fianco baciato dalla fidanzata Diletta Leotta. La conduttrice ha regalato l'animale all'attore turco per San Valentino, lasciando i fan senza parole. Molti followers dicono di non riconoscere più il loro preferito, altri sono palesemente gelosi, altri ancora dicono che è freddo e privo di sentimenti nei confronti di Leotta. Diletta Leotta a Can Yaman E la "suocera" risponde agli haters. Il cavallo che Diletta gli ha regalato Can, entrambe appassionate di equitazione, si chiama Cassius e l'attore si è appena innamorato dell'italiano dai grossi seni che con questo meraviglioso regalo ha letteralmente fatto perdere la testa a Yaman. Pochi giorni fa Can è stato paparazzo per le strade di Roma con la madre di Diletta, Ofelia Castorina, architetto e interior designer. Sembra che stia cercando casa nella Città Eterna e lei gli ha mostrato due bellissimi attici. Probabilmente andrà in diretta con Leotta ei due avvicineranno le distanze. La storia d’amore della coppia però incontra anche tante malelingue che per invidia, gelosia o perché non credono ci sia amore tra i due, sparlano sui social. Tanto che pure mamma Ofelia è dovuta intervenire con un post piccante: “La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita, ma quanti idioti con sintomi ben riconoscibili: presunzione, invidia e cattiva educazione. C’è un detto che da sempre mi ha colpito, forse perché mi porta ad un sillogismo retorico con il mio cognome, mi ha insegnato e spero di averlo trasmesso ai miei ragazzi, ad apprezzare quello che la vita ci dona e che riusciamo a conquistare con sacrifici, senza mai guardare oltre: “Certe persone sono come i castori, passano la vita a rosica’.”

