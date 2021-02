Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il #DerbyMilano? Sarà una bella partita...' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - MoliPietro : Dichiarazioni post Granada-Napoli 2-0: le parole degli allenatori - CalcioNews24 : Fabian Ruiz: «Facciamo due partite bene e poi la terza male, non capisco perchè» - junews24com : Gattuso: «Ci deprimiamo dopo il primo errore, meritavamo di più» - junews24com : Pioli scuote il Milan: «Cerchiamo di alzare il nostro livello» -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazioni post

Periodico Daily - Notizie

... l'igiene, il numero degli occupanti riferito all'idoneità alloggiativa, ledi ... Informazioni sull'autore delRedazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Genova,...... affermazioni dell'ex politico a inquietare, quanto che queste fanno pendant con unscritto ...una lettera al Csm (il Consiglio superiore della magistratura) per segnalare azioni e...Clicca qui per le dichiarazioni post Granada-Napoli 2-0 rilasciate da Martinez e dal tecnico partenopeo Gennaro Gattuso.Il governo Draghi che nasce, sostenuto da un’inedita larga maggioranza di unità nazionale, per affrontare la grave emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19, ...