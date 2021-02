De Aliprandini d’argento in Gigante, oro Faivre (Di venerdì 19 febbraio 2021) CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Un fantastico Luca De Aliprandini regala la seconda medaglia all’Italia ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. L’azzurro conquista l’argento nel Gigante maschile vinto dal francese Mathieu Faivre con 63 centesimi di vantaggio sul 30enne di Cles. Bronzo per l’austriaco Marco Schwarz a 87 centesimi, mentre Alexis Pinturault, primo dopo la prima manche, è uscito a sorpresa. Gli altri italiani: Riccardo Tonetti è 12° a 3”44, mentre il giovanissimo Giovanni Franzoni disputa una buona prova e chiude 14° a 3”94. Niente da fare per Giovanni Borsotti, scivolato dopo poche porte nella seconda manche.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Un fantastico Luca Deregala la seconda medaglia all’Italia ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. L’azzurro conquista l’argento nelmaschile vinto dal francese Mathieucon 63 centesimi di vantaggio sul 30enne di Cles. Bronzo per l’austriaco Marco Schwarz a 87 centesimi, mentre Alexis Pinturault, primo dopo la prima manche, è uscito a sorpresa. Gli altri italiani: Riccardo Tonetti è 12° a 3”44, mentre il giovanissimo Giovanni Franzoni disputa una buona prova e chiude 14° a 3”94. Niente da fare per Giovanni Borsotti, scivolato dopo poche porte nella seconda manche.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

andreapezzoni87 : MERAVIGLIOSO!! Luca De Aliprandini medaglia d'argento nel gigante di #Cortina2021. Gara della vita per l'azzurro, c… - discesa_libera : Finferlo è meraviglioso: #DeAlipirandini centra l'argento a #Cortina2021 d'Ampezzo in gigante -… - FLiotta_ : RT @discoradioIT: L'azzurro Luca De Aliprandini è medaglia d'argento nello slalom gigante dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina… - giornaleradiofm : Cortina: argento per De Aliprandini nel gigante: (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 19 FEB - L'azzurro Luca De Aliprandini… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: A Cortina arriva la seconda medaglia azzurra! De Aliprandini d'argento nel giorno di Faivre #19Febbraio -

