De Aliprandini argento a Cortina, altra medaglia azzurra (Di venerdì 19 febbraio 2021) De Aliprandini argento a Cortina, seconda medaglia azzurra. Un venerdì tricolore sul podio dei Mondiali di sci alpino della località bellunese Arrivano dunque altre soddisfazioni per gli atleti azzurri sugli sci: De Aliprandini argento a Cortina nello slalom gigante iridato. Già nella prima manche l'azzurro era secondo in classifica ed è riuscito a mantenere il

