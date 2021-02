Courtney Love: "Ho smesso di essere capace di recitare dopo una serie di #MeToo" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Courtney Love ripensa alla sua passata carriera di attrice rivelando di aver smesso dopo aver sperimentato molestie da #MeToo. Forte di una nomination ai Golden Globe per The People vs. Larry Flynt, Courtney Love ripensa al suo passato di attrice ammettendo che le manca, ma rivela che una serie di denunce di #MeToo sono state la causa della sua uscita di scena dal settore. "Senza dubbio a volte mi manca recitare. Sotto la direzione di un grande regista. Una delle esperienze più importanti che una donna possa avere. Tutto il glamour che ne deriva è divertente, fantastico. Ma la fiducia che si può ottenere con un grande regista? È una delle cose più profonde che abbia mai percepito" scrive … Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)ripensa alla sua passata carriera di attrice rivelando di averaver sperimentato molestie da. Forte di una nomination ai Golden Globe per The People vs. Larry Flynt,ripensa al suo passato di attrice ammettendo che le manca, ma rivela che unadi denunce disono state la causa della sua uscita di scena dal settore. "Senza dubbio a volte mi manca. Sotto la direzione di un grande regista. Una delle esperienze più importanti che una donna possa avere. Tutto il glamour che ne deriva è divertente, fantastico. Ma la fiducia che si può ottenere con un grande regista? È una delle cose più profonde che abbia mai percepito" scrive …

