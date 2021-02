Correa | “Scelta della Lazio vincente Sorpreso dell’affetto dei tifosi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attaccante, Joaquin, ha parlato ai microfoni diStyle Channel del suo momento in biancoceleste. Queste le sue parole: "E' stato un percorso bello, duro e importante. Da piccolo sono andato via di casa a 11 anni, quindi per me è sempre stato normale cambiare tutto rapidamente, allontanarsi dalla famiglia. Quando ho iniziato è stato difficile, però ora sono felicissimo di essere arrivato qui. Sono arrivato tardissimo in aeroporto, ma c'era comunque tanta gente che mi aspettava. Questo mi hae mi ha messo tanta voglia di scendere in campo e di mettermi in mostra e ricambiare l'affetto".