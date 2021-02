Coronavirus | i nuovi dati di Pfizer | «Il vaccino non ha più bisogno dell’ultra-freddo per essere conservato»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Buone notizie sul fronte della lotta al. Secondo itrasmessi da-Biontech alle autorità regolatorie degli Stati Uniti, ilprodotto dalla casa farmaceutica si può conservare per due settimane anche a temperature comprese tra i -25 e i -15 gradi, rispetto alla forchetta (complessa da gestire) compresa tra -60 e -80 gradi indicata finora. Ugur Sahin, amministratore delegato di Biontech, ha detto al Financial Times che la possibilità di conservare ila temperature più alte consentirà ai centri di vaccinazione di poter gestire le operazioni con «maggiore flessibilità», aggiungendo che l’azienda continua a fare ricerca su formulazioni innovative che consentano di trasportare e utilizzare le fiale con più facilità....

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24). A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi pos… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effe… - messveneto : Il bollettino: registrati 310 nuovi casi, stabile il numero dei decessi (11) - FerreriFederica : RT @LaCnews24: Coronavirus, boom di nuovi casi nella provincia di Vibo: 60 contagi #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha processato, nelle ultime ventiquattro ore, 501 tamponi molecolari provenienti dall'area centrale della Calabria, in ...I dati sul covid nella regione Sono 494 i contagi dain Abruzzo oggi, 19 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri, registrati altri 9 morti. ...dei pazienti deceduti registra 9casi e ...Vaccino anti-Covid e birra in omaggio. A Tel Aviv, in Israele, i locali della movida si stanno convertendo in “vaccine bar“. Come funziona? L’idea è semplice: i bar somministrano le dosi del vaccino e ...All'inizio della settimana i rendimenti dei Treasury Usa si sono avvicinati al massimo di un anno, spingendo gli investitori verso asset più rischiosi e lontano dal metallo prezioso. Anche la recente ...