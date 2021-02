Campania, Emilia e Molise in zona arancione. ‘Graziate’ Lazio e Lombardia. Umbria peggio di tutte (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stamane ha avuto luogo l’atteso vertice della cabina di regia, chiamata a stabilire su quali aree del Paese intervenire, in virtù dei valori dell’Rt registrati nelle ultime settimane. Intendiamoci, non ci aspettavamo ‘sorprese’ anche se, come vedremo, forse ancora una volta, nei confronti delle regioni economicamente più ‘virtuose’, non è mancata la puntuale ‘benevolenza’ da parte delle istituzioni. Dunque, premesso che di qui a domenica alcune ‘collocazioni’ in determinate face di colore potrebbero cambiare, vediamo gli esiti di questo ‘primo intervento’ da parte delle istituzioni. Zone arancione, ‘Graziate’ Lazio e Lombardia, le restrizioni toccano laddove era prevedibile Così, ‘Graziate’ sia il Lazio (nonostante l’evidente numero dei contagi, risaliti nella Capitale), che la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stamane ha avuto luogo l’atteso vertice della cabina di regia, chiamata a stabilire su quali aree del Paese intervenire, in virtù dei valori dell’Rt registrati nelle ultime settimane. Intendiamoci, non ci aspettavamo ‘sorprese’ anche se, come vedremo, forse ancora una volta, nei confronti delle regioni economicamente più ‘virtuose’, non è mancata la puntuale ‘benevolenza’ da parte delle istituzioni. Dunque, premesso che di qui a domenica alcune ‘collocazioni’ in determinate face di colore potrebbero cambiare, vediamo gli esiti di questo ‘primo intervento’ da parte delle istituzioni. Zone, le restrizioni toccano laddove era prevedibile Così,sia il(nonostante l’evidente numero dei contagi, risaliti nella Capitale), che la ...

