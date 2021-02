Campania, De Luca: “Inevitabile per noi zona arancione”. E attacca Zaia: “Basta con propaganda sgangherata su acquisto vaccini” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “In questa situazione è Inevitabile tornare in zona arancione e, se non stiamo attenti, in zona rossa. Continuiamo così, con questi stop and go. Un autentico calvario”. Lo annuncia nella sua consueta direttiva informativa su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che accusa: “Il dato impressionante che rimane in Italia è che i controlli sono ormai diventati inesistenti. Le immagini che abbiamo visto in Campania, ma anche un po’ in tutta Italia, hanno dato i brividi: un rilassamento totale, migliaia di ragazzi sui lungomari, gran parte senza mascherina, controlli serali inesistenti, qualche grande città della Campania completamente abbandonata a sé stessa”. De Luca si sofferma poi sul ritardo nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “In questa situazione ètornare ine, se non stiamo attenti, inrossa. Continuiamo così, con questi stop and go. Un autentico calvario”. Lo annuncia nella sua consueta direttiva informativa su Facebook il presidente della Regione, Vincenzo De, che accusa: “Il dato impressionante che rimane in Italia è che i controlli sono ormai diventati inesistenti. Le immagini che abbiamo visto in, ma anche un po’ in tutta Italia, hanno dato i brividi: un rilassamento totale, migliaia di ragazzi sui lungomari, gran parte senza mascherina, controlli serali inesistenti, qualche grande città dellacompletamente abbandonata a sé stessa”. Desi sofferma poi sul ritardo nella ...

