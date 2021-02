Cagliari, esonero Di Francesco: qual è la situazione dopo il ko col Torino (Di sabato 20 febbraio 2021) esonero Di Francesco: sono ore calde in casa Cagliari per il futuro del tecnico abruzzese. I nomi valutati dal club rossoblù Sono ore calde in casa Cagliari per il futuro di Eusebio Di Francesco. Pesa il ko incassato contro il Torino in occasione della 23a giornata di Serie A. La società rossoblù valuterà nelle prossime ore la posizione del proprio allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi in primo piano per sostituire il tecnico abruzzese sono quelli di Vincenzo Montella e Luigi Di Biagio. Sullo sfondo Massimo Rastelli e Leonardo Semplici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)Di: sono ore calde in casaper il futuro del tecnico abruzzese. I nomi valutati dal club rossoblù Sono ore calde in casaper il futuro di Eusebio Di. Pesa il ko incassato contro ilin occasione della 23a giornata di Serie A. La società rossoblù valuterà nelle prossime ore la posizione del proprio allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi in primo piano per sostituire il tecnico abruzzese sono quelli di Vincenzo Montella e Luigi Di Biagio. Sullo sfondo Massimo Rastelli e Leonardo Semplici. Leggi su Calcionews24.com

