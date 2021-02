(Di venerdì 19 febbraio 2021)avrebbele, questa l’ipotesi avanzata dagli inquirenti, secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige.avrebbe infatti organizzato un piano per indurre in errore gli inquirenti; nello specifico, avrebbe messo in atto degli stratagemmi per ridurre la capacità dei cani molecolari di fiutare i corpi dei genitori. Un piano che, spiega l’Alto Adige, sarebbe andato a segno, visto che tali ricerche sono apparse piuttosto anomale agli istruttori che hanno visto i tre animali battere tre strade differenti. Cosa che sembrò subito strana agli inquirenti, che fino ad ora non erano riusciti a capire come sia potuto accadere. Adesso si fa avanti l’ipotesi del depistaggio. Al momentosi trova in carcere, e continua però a proclamare la ...

QuotidianPost : Benno Neumair ha depistato le indagini - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa a #Bolzano: Il mistero delle due giacche. Una sportiva blu con interno arancione trovata presso la di… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa a #Bolzano: Il mistero delle due giacche. Una sportiva blu con interno arancione trovata presso la di… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa a #Bolzano: Il mistero delle due giacche. Una sportiva blu con interno arancione trovata presso la di… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa a #Bolzano: Il mistero delle due giacche. Una sportiva blu con interno arancione trovata presso la di… -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Alto Adige

Gli inquirenti continuano a lavorare sul duplice omicidio di Bolzano che ha coinvolto i coniugi Petere Laura Perselli ., il figlio della coppia, per ora rimane in carcere e continua a essere indagato. Secondo le indagini in corso, come riferisce la testata Alto Adige, il 30enne, dopo ...BOLZANO . I tentativi di depistaggio messi in atto danelle ore immediatamente successive la scomparsa dei suoi genitori dimostrano soprattutto un obiettivo: rendere più problematico possibile il ritrovamento dei cadaveri di papà Peter e ...Benno avrebbe organizzato un piano per indurre in errore gli inquirenti, in particolare per confondere i cani molecolari ...In un solo istante l’acqua bollente diventa una nuvola! L’esperimento è veramente curioso: lo ha effettuato, a Juneau, in Alaska, un meteorologo della locale sezione del National Weather Service. All’ ...