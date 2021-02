Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 febbraio 2021: delusioni e proposte allettanti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Spoiler settimana Beautiful dal 20 al 26 febbraio 2021 con tantissimi colpi di scena che interesseranno i nostri protagonisti, tra divorzi e alcune proposte che lasceranno dietro il segno. Liam su tutte le furie Una settimana molto ricca per Beautiful che avrà delle novità molto interessanti. A seguito della furiosa lite tra Ridge e Brooke le cose sono cambiate e lo stilista ha chiesto il divorzio dalla moglie, gettandola nella disperazione. Durante la Festa del Ringraziamento Brooke è rimasta da sola a casa per la prima volta, mentre tutti si sono ritrovati a casa di Eric e Quiin per festeggiare in famiglia. Questa si è rivelata una ottima occasione per Shauna per trascorrere del tempo con Ridge e tastare con mano una uscita in famiglia, mentre Quiin fa il tifo per loro. Nello stesso tempo Liam ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Spoiler settimanadal 20 al 26con tantissimi colpi di scena che interesseranno i nostri protagonisti, tra divorzi e alcuneche lasceranno dietro il segno. Liam su tutte le furie Una settimana molto ricca perche avrà delle novità molto interessanti. A seguito della furiosa lite tra Ridge e Brooke le cose sono cambiate e lo stilista ha chiesto il divorzio dalla moglie, gettandola nella disperazione. Durante la Festa del Ringraziamento Brooke è rimasta da sola a casa per la prima volta, mentre tutti si sono ritrovati a casa di Eric e Quiin per festeggiare in famiglia. Questa si è rivelata una ottima occasione per Shauna per trascorrere del tempo con Ridge e tastare con mano una uscita in famiglia, mentre Quiin fa il tifo per loro. Nello stesso tempo Liam ha ...

