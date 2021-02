Barcellona, Braithwaite sfida il Psg in Champions: “Non considerateci già fuori…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è preso qualche ora per riflette, poi, sui social, Martin Braithwaite ha voluto mandare un chiaro segnale al suo Barcellona ma soprattutto al Paris Saint-Germain. Dopo il 4-1 subito ad opera dei parigini in Champions League, le chance di ribaltare il risultato per i blaugrana sembrano davvero ridotte al minimo, eppure, il centravanti ex Leganes crede ancora in quella che sarebbe un'altra remuntada.Barcellona, Braithwaite ci credecaption id="attachment 1096465" align="alignnone" width="780" Barcellona Braithwaite (getty images)/captionNonostante la grande amarezza per la partita, Braithwaite chiede a tutti di credere nell'impresa: "Davvero deluso dal risultato della partita contro il Psg", ha scritto su Twitter l'attaccante. "È tempo di analizzare, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è preso qualche ora per riflette, poi, sui social, Martinha voluto mandare un chiaro segnale al suoma soprattutto al Paris Saint-Germain. Dopo il 4-1 subito ad opera dei parigini inLeague, le chance di ribaltare il risultato per i blaugrana sembrano davvero ridotte al minimo, eppure, il centravanti ex Leganes crede ancora in quella che sarebbe un'altra remuntada.ci credecaption id="attachment 1096465" align="alignnone" width="780"(getty images)/captionNonostante la grande amarezza per la partita,chiede a tutti di credere nell'impresa: "Davvero deluso dal risultato della partita contro il Psg", ha scritto su Twitter l'attaccante. "È tempo di analizzare, ...

ItaSportPress : Barcellona, Braithwaite sfida il Psg in Champions: 'Non considerateci già fuori...' - - teo_piana : - Finalmente Verratti non rovina un’ottima prova in Champions (non è la prima quella di ieri) con uno stupido carte… - parigieddy : Rispondo a tutti quelli che criticano Messi perché sto sentendo tante cazzate. Il problema del Barcellona non è Mes… - IAmSirPhilip : Qualcuno mi spieghi cosa ci fa Braithwaite al Barcellona, vi prego #BarcaPsg #Barcelona @delinquentweet @ChiamarsiBomber @GliAutogol - DavideBranduzzi : Se Martin Braithwaite gioca nel Barcellona io potrei benissimo trovarmi una lega pro. #barcellonapsg -