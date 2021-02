Barbara D’Urso ricorda papà Rodolfo, la conduttrice nostalgica: “Mi manchi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Solitamente restia a condividere momenti dell sua vita privata Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto nostalgico che la ritrae con il papà Rodolfo e uno dei suoi due figli in fasce. Lo scatto decisamente senza filtri ha commosso i followers che hanno apprezzato la spontaneità della conduttrice nel mostrare un suo ricordo molto personale. Barbara D’Urso fonte InstagramBarbara D’Urso uguale a papà Rodolfo La foto amarcord ha suscitato moltissimi like e tanti commenti, in molti hanno notato quanto la conduttrice di Pomeriggio 5 sia molto somigliante al papà: “È incredibile, tu e tuo padre siete uguali». E ancora: «Com’è possibile? Due ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Solitamente restia a condividere momenti dell sua vita privataha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto nostalgico che la ritrae con ile uno dei suoi due figli in fasce. Lo scatto decisamente senza filtri ha commosso i followers che hanno apprezzato la spontaneità dellanel mostrare un suo ricordo molto personale.fonte Instagramuguale aLa foto amarcord ha suscitato moltissimi like e tanti commenti, in molti hanno notato quanto ladi Pomeriggio 5 sia molto somigliante al: “È incredibile, tu e tuo padre siete uguali». E ancora: «Com’è possibile? Due ...

