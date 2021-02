20th Century Boys ritorna in edizione deluxe (Di venerdì 19 febbraio 2021) Planet Manga ha annunciato il ritorno di un classico di Naoki Urasawa, 20th Century Boys, in una nuova edizione di alta qualità, entro quest’anno La pagina di Facebook di Planet Manga, branca della nota Panini Comics, lo ha annunciato con un post simpatico: niente enigmi e indovinelli questa volta, nonostante sarebbero stati appropriati per il titolo in questione. 20th Century Boys, infatti, è uno dei lavori di Naoki Urasawa dove il mistero è più intricato che mai, anche per gli standard del sensei. Un capolavoro che Planet Manga porterà quest’anno, in un’edizione speciale, definita Complete Edition. La Complete Edition potrebbe essere un’importazione dell’edizione del 2016 della casa editrice giapponese Shogakukan. In quel caso, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Planet Manga ha annunciato il ritorno di un classico di Naoki Urasawa,, in una nuovadi alta qualità, entro quest’anno La pagina di Facebook di Planet Manga, branca della nota Panini Comics, lo ha annunciato con un post simpatico: niente enigmi e indovinelli questa volta, nonostante sarebbero stati appropriati per il titolo in questione., infatti, è uno dei lavori di Naoki Urasawa dove il mistero è più intricato che mai, anche per gli standard del sensei. Un capolavoro che Planet Manga porterà quest’anno, in un’speciale, definita Complete Edition. La Complete Edition potrebbe essere un’importazione dell’del 2016 della casa editrice giapponese Shogakukan. In quel caso, ...

