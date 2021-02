World Padel Tour: ecco il calendario 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ufficializzato il calendario 2021 del World Padel Tour. Una lista di grandi eventi che anche quest’anno sarà in Italia. E’ stata infatti confermata la presenza di Cagliari tra le 13 tappe del circuito ‘Open’, in una stagione in cui si svolgeranno contemporaneamente sia i Campionati Europei che i Campionati Mondiali. Questi ultimi avrebbero dovuto tenersi lo scorso anno ma sono stati rimandati al successivo, a causa dell’emergenza pandemica. Lo stesso motivo potrebbe aver impedito, quest’anno, di vedere realizzata la candidatura di città come Roma o Milano. Infatti la possibilità di non poter ospitare pubblico avrebbe inciso pesantemente sulla decisione degli organizzatori che hanno quindi optato per rimandare la decisione all’anno venturo. Quali sono le date del calendario ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ufficializzato ildel. Una lista di grandi eventi che anche quest’anno sarà in Italia. E’ stata infatti confermata la presenza di Cagliari tra le 13 tappe del circuito ‘Open’, in una stagione in cui si svolgeranno contemporaneamente sia i Campionati Europei che i Campionati Mondiali. Questi ultimi avrebbero dovuto tenersi lo scorso anno ma sono stati rimandati al successivo, a causa dell’emergenza pandemica. Lo stesso motivo potrebbe aver impedito, quest’anno, di vedere realizzata la candidatura di città come Roma o Milano. Infatti la possibilità di non poter ospitare pubblico avrebbe inciso pesantemente sulla decisione degli organizzatori che hanno quindi optato per rimandare la decisione all’anno venturo. Quali sono le date del...

Ultime Notizie dalla rete : World Padel Il World Padel Tour torna in Italia, ancora una tappa a Cagliari Ritorna la stagione del padel. E ritorna anche l'Italia, ormai sede fissa del circuito. Per il secondo anno consecutivo ospiteremo infatti un Open del World Padel Tour, la Champions League di questo gioco ormai in crescita verticale in tutta Europa. Dal 6 al 12 settembre è in programma la tappa di Cagliari: si replica dopo il successo della prima ...

Al via 'Padel Social Club', il progetto multimediale creato dal Corriere dello Sport - stadio dedicato agli appassionati di padel - Infine, le sponsorizzazioni dei tornei e slam più importanti, oltre che la presenza nei grandi eventi " il Corriere dello Sport è stato media partner della tappa di settembre del World Padel Tour di ...

World Padel Tour 2021: le anticipazioni Corriere dello Sport World Padel Tour: ecco il calendario 2021 Ufficializzato il calendario 2021 del World Padel Tour. Una lista di grandi eventi che anche quest’anno sarà in Italia. E’ stata infatti confermata la presenza di Cagliari tra le 13 tappe del circuito ...

Svelato il nuovo calendario del World Padel Tour 2021: in totale 26 appuntamenti ufficiali La stagione 2021 del World Padel Tour ha già un calendario composto da un totale di 13 eventi in formato Open, 5 Master, 6 Challenger e l’ultimo appuntamento dedicato al Master di Madrid, più l’esibiz ...

