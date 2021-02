Wolverhampton-Leeds (venerdì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 18 febbraio 2021) Due allenatori di un certo calibro, anche se Nuno Espirito Santo per ora non può vantare l’aura quasi mitica che circonda il suo collega Marcelo Bielsa, che va ben oltre i risultati conseguiti da “El Loco” nelle squadre che ha allenato, come del resto a messo in evidenza uno che ne capisce, come Pep Guardiola. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 18 febbraio 2021) Due allenatori di un certo calibro, anche se Nuno Espirito Santo per ora non può vantare l’aura quasi mitica che circonda il suo collega Marcelo Bielsa, che va ben oltre i risultati conseguiti da “El Loco” nelle squadre che ha allenato, come del resto a messo in evidenza uno che ne capisce, come Pep Guardiola. InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Wolverhampton-Leeds (venerdì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, - marcogarghe : Questa sera in occasione dell’anticipo della 25^giornata di #PremierLeague tra #Wolverhampton e #Leeds farà il suo… - by_the_pool : RT @infobetting: Wolverhampton-Leeds (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Wolverhampton-Leeds (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - sportnotizie24 : #Wolverhampton-#Leeds, le probabili formazioni: sfida a metà classifica -