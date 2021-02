Vaccini: infettivologo Gori, 'hanno un valore sociale, non solo individuale' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione ha sicuramente una finalità individuale, che è quella di prevenire la malattia nell'individuo, ma ha soprattutto uno scopo sociale. L'infermiere o il medico che lavorano in corsia si vaccinano non solo per se stessi, ma anche per proteggere i propri pazienti, per non essere veicoli di trasmissione dell'infezione e contribuire al benessere della società nel suo insieme, anche a livello economico". Con questo messaggio Andrea Gori, direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive del Policlinico di Milano, professore di Malattie infettive all'università degli Studi del capoluogo lombardo, partecipa alla seconda edizione di 'A\Way Together', il progetto di Janssen - azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson - che vede coinvolte 5 eccellenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione ha sicuramente una finalità, che è quella di prevenire la malattia nell'individuo, ma ha soprattutto uno scopo. L'infermiere o il medico che lavorano in corsia si vaccinano nonper se stessi, ma anche per proteggere i propri pazienti, per non essere veicoli di trasmissione dell'infezione e contribuire al benessere della società nel suo insieme, anche a livello economico". Con questo messaggio Andrea, direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive del Policlinico di Milano, professore di Malattie infettive all'università degli Studi del capoluogo lombardo, partecipa alla seconda edizione di 'A\Way Together', il progetto di Janssen - azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson - che vede coinvolte 5 eccellenze ...

fattoquotidiano : Varianti, l’infettivologo Antonio Cassone: “Temo l’evoluzione del virus. Contagi alti e vaccini in ritardo favorisc… - ottovanz : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. L’infettivologo Cauda: “Contro le varianti accelerare con i #vaccini” - TV7Benevento : Vaccini: infettivologo Gori, 'hanno un valore sociale, non solo individuale'... - Adnkronos : #Vaccini, infettivologo Gori: 'Hanno un valore sociale, non solo individuale' - agensir : #Coronavirus #Covid19. L’infettivologo Cauda: “Contro le varianti accelerare con i #vaccini”… -