Vaccini di massa, è pronto il primo polo per le somministrazioni: sarà gestito da Forze armate e Asl (Di giovedì 18 febbraio 2021) Allestito in meno di tre settimane alla Cecchignola, la cittadella dell'Esercito alle porte di Roma. Potranno essere iniettate 2500 dosi ogni giorno. Da lunedì prossimo comincerà a vaccinare i militari e il personale civile della Difesa, poi sarà aperto ai cittadini Leggi su repubblica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Allestito in meno di tre settimane alla Cecchignola, la cittadella dell'Esercito alle porte di Roma. Potranno essere iniettate 2500 dosi ogni giorno. Da lunedì prossimo comincerà a vaccinare i militari e il personale civile della Difesa, poiaperto ai cittadini

Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - RobertoBurioni : @gloquenzi Nessuna delle varianti fino ad ora 'identificate' sembra essere in grado di 'aggirare' la risposta immun… - linocchietto : @CottarelliCPI Ma a chi frega dei vaccini L'unico interesse e la massa sotto controllo quindi incentivare programm… - Manu_sole : RT @Ely47074722: @SaluteLazio Non è facile programmare una vaccinazione di massa con vaccini che arrivano col contagocce e vaccini che rich… - StraNotizie : Vaccini di massa, è pronto il primo polo per le somministrazioni: sarà gestito da Forze armate e Asl… -