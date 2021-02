Vaccini | Aiop “Bene Draghi su necessità di velocizzare il piano”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Associazione Italiana Ospedalità Privata () è, ancora una volta, a disposizione del Governo, in quanto componente di diritto privato del SSN, con le sue strutture associate per la campagna vaccinale.“Condividiamo, pienamente, le parole del Presidente del Consiglio, Marioche, nel suo discorso di ieri al Senato in occasione del voto di fiducia al Governo, ha evidenziato ladi accelerare ilper le vaccinazioni”, ha dichiarato Barbara Cittadini, Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata ().“La nostra rete di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come componente del Sistema Sanitario Nazionale ad incrementare il numero dida somministrare quotidianamente. ...