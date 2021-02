Trasporto scolastico, il Piano funziona: ok a monitoraggio continuo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Incontro in Prefettura per esaminare la situazione del Trasporto pubblico per gli studenti di ogni ordine e grado. Convocato dal Prefetto Francesco Cappetta il briefing ha esaminato l’andamento del Piano Trasporto predisposto dalla stessa Prefettura in ordine ai protocolli Covid 19 e che consiste nel raddoppiare la presenza degli autobus per ciascuna corsa al fine di occupare solo il 50% dei posti a sedere nei mezzi. La riunione, cui hanno preso parte tutti i responsabili delle Istituzioni e dei servizi coinvolti, si è svolta in un’atmosfera distesa perché, a quanto si è appreso, il Piano sembra reggere. Al termine della riunione si è appreso che ogni mese verrà tenuta una riunione analoga al fine di avere un report mensile sull’andamento del Piano Trasporti. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Incontro in Prefettura per esaminare la situazione delpubblico per gli studenti di ogni ordine e grado. Convocato dal Prefetto Francesco Cappetta il briefing ha esaminato l’andamento delpredisposto dalla stessa Prefettura in ordine ai protocolli Covid 19 e che consiste nel raddoppiare la presenza degli autobus per ciascuna corsa al fine di occupare solo il 50% dei posti a sedere nei mezzi. La riunione, cui hanno preso parte tutti i responsabili delle Istituzioni e dei servizi coinvolti, si è svolta in un’atmosfera distesa perché, a quanto si è appreso, ilsembra reggere. Al termine della riunione si è appreso che ogni mese verrà tenuta una riunione analoga al fine di avere un report mensile sull’andamento delTrasporti. Il ...

Peonia249 : RT @PontiBenedetto: Eppure, di queste strategie non vi è traccia alcuna. Nessun potenziamento del sistema di trasporto scolastico, nessun m… - principatom5s : #MunicipioVII #Commissioni #Scuola #TrasportoScolastico Oggi in commissione scuola con gli uffici per verificare l'… - abruzzoweb : TRASPORTO SCOLASTICO, D’ANNUNTIIS: “GIUNTA NON HA MAI TRASCURATO STUDENTI” - orizzontescuola : Trasporto scolastico mediante autobus di proprietà dell’istituto: scarica modello di regolamento servizio - fundaroantonio : Trasporto scolastico mediante autobus di proprietà dell’istituto: scarica modello di regolamento servizio - Orizzon… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto scolastico Trasporto pubblico, incontro tra Amt e il Comune di Sestri Levante È stato confermato il mantenimento dei servizi in essere sul territorio del Comune di Sestri Levante inclusa la capillare attività del trasporto scolastico e del trasporto rivolto alle persone ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18 - 02 - 2021 ore 11:30 ... ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, E PER LE LINEE BUS DI ZONA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO E' ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ...

Trasporto scolastico mediante autobus di proprietà dell’istituto: scarica modello di regolamento servizio Orizzonte Scuola Trasporto scolastico, il Piano funziona: ok a monitoraggio continuo Benevento – Incontro in Prefettura per esaminare la situazione del trasporto pubblico per gli studenti di ogni ordine e grado. Convocato dal Prefetto Francesco Cappetta il briefing ha esaminato l’anda ...

Sestri: incontro sindaco-Amt, esposti problemi e priorità Dall’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina, presso la sede di piazza Matteotti, la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio ...

È stato confermato il mantenimento dei servizi in essere sul territorio del Comune di Sestri Levante inclusa la capillare attività dele delrivolto alle persone ...... ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, E PER LE LINEE BUS DI ZONA; PASSIAMO ALPUBBLICO: FINO AL TERMINE DELL'ANNOE' ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ...Benevento – Incontro in Prefettura per esaminare la situazione del trasporto pubblico per gli studenti di ogni ordine e grado. Convocato dal Prefetto Francesco Cappetta il briefing ha esaminato l’anda ...Dall’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina, presso la sede di piazza Matteotti, la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio ...