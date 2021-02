Tragedia sfiorata, 52enne sannita accoltellato: lite per motivi passionali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMoiano (Bn) – accoltellato un uomo di 52 anni, è successo nella serata di ieri intorno alle 19:00 a Moiano. A sferrare il fendente sembrerebbe esser stato l’attuale compagno dell’ex moglie del 52enne, che, sceso dalla macchina per dei chiarimenti proprio con quest’ultimo, è stato aggredito riportando un ferita da taglio nella parte bassa dell’addome, all’altezza dell’inguine. Il 52enne è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori con mezzi propri e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMoiano (Bn) –un uomo di 52 anni, è successo nella serata di ieri intorno alle 19:00 a Moiano. A sferrare il fendente sembrerebbe esser stato l’attuale compagno dell’ex moglie del, che, sceso dalla macchina per dei chiarimenti proprio con quest’ultimo, è stato aggredito riportando un ferita da taglio nella parte bassa dell’addome, all’altezza dell’inguine. Ilè giunto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori con mezzi propri e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata Genova, violenza domestica: si ferisce ad una gamba dopo aver tentato di strangolare la compagna Tragedia sfiorata a Genova dove una donna nordafricana è stata trasportata all'ospedale Galliera di Genova dopo essere stata aggredita dal compagno che ha tentato di strangolarla al culmine di una ...

Un incendio distrugge la loro casa: "Aiutiamo questa famiglia" Sarno . Tre giorni fa un incendio divampato a causa di un corto circuito ha distrutto una casa in via Paolo Falciani nel comune di Sarno. 'Una tragedia sfiorata.' Ha commentato il primo cittadino Giuseppe Canfora. Padre, mamma e i loro due figli piccoli sono sopravvissuti. Si trovano ora a Bracigliano, ospiti provvisoriamente di una ...

Tragedia sfiorata a Schiavonea: esplode una bombola del gas CORIGLIANO-ROSSANO – Tragedia sfiorata a Schiavonea: scoppio una bombola in una villetta di via della Tramontana. Per fortuna in quel momento nell’abitazione non c’era nessuno. È successo tutto oggi p ...

