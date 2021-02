Stella Rossa-Milan stasera in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Milan fa visita alla Stella Rossa nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. I rossoneri sperano di disputare un buon match e fare risultato, così da mettere in discesa la sfida di ritorno. E’ inevitabile, però, che un po’ la testa sia al campionato viste le imminenti gare contro Inter e Roma. Gli uomini di Pioli dovranno perciò approcciare l’incontro nella maniera giusta ed evitare di commettere sbavature. A cercare di mettergli i bastoni fra le ruote saranno Falcinelli, Falco e compagni. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì 18 febbraio su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go. L’incontro non sarà trasmesso in chiaro SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilfa visita allanel match d’andata dei sedicesimi di finale di. I rossoneri sperano di disputare un buon match e fare risultato, così da mettere in discesa la sfida di ritorno. E’ inevitabile, però, che un po’ la testa sia al campionato viste le imminenti gare contro Inter e Roma. Gli uomini di Pioli dovranno perciò approcciare l’incontro nella maniera giusta ed evitare di commettere sbavature. A cercare di mettergli i bastoni fra le ruote saranno Falcinelli, Falco e compagni. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì 18 febbraio su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go. L’incontro non sarà trasmesso inSportFace.

