Skoda Kushaq - Spuntano i primi bozzetti della Suv per il mercato indiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo una serie di anticipazioni, laha rilasciato iufficiali, che mostrano il design definitivovettura. L'inedita Suv di medie dimensioni, riservata al, farà il suo debutto il 18 marzo: basata su una piattaforma dedicata, costituisce il primo di una serie di modelli destinati a rafforzare la presenza del gruppo tedesco nel subcontinente. Richiama la concept. Le immagini pubblicate dalla Casa sciolgono ogni riserva emersa osservando i prototipi camuffati: sul piano estetico, lasi ispira infatti chiaramente alla concept Vision In. Il massiccio frontale mette in evidenza una calandra prominente, abbinata ad affilati gruppi ottici, generose prese ...

Dall'Europa, all'India. Nonostante sia stata progettata per soddisfare le richieste dei clienti sul mercato indiano, la nuova Kushaq è stata avvistata recentemente sulle strade del nostro continente. Nulla di sorprendente o che stravolga le strategie prefissate dalla casa automobilistica boema: il nuovo SUV di medie ... Il design della vettura si ispira a quello della concept Vision In: il debutto è previsto il prossimo 18 marzo ...