Serie D, ecco come giocano i campioni d’inverno dei 9 gironi (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Serie D ha già in diversi gironi “eletto” il proprio campione d’inverno, anche se questo campionato così frammentato, non semplifica la lettura delle classifiche. Vediamo, tuttavia, quali sono i modelli di gioco adottati dalle prime della classe dei nove gironi. Girone A Il Gozzano di mister Soda, che dopo 20 giornate guida la classifica del primo girone della Serie D con 43 punti, è tallonato a sole tre lunghezze dai giallorossi del Bra. La formazione rossoblu ha adottato diversi moduli di riferimento, ma quello che sul quale ha capitalizzato maggiormente è il 3-5-2. Gli uomini più utilizzati sino a qui, sono stati l’esterno difensivo Nicolò Pavan (lo stacanovista del gruppo con 1793 minuti in campo), ma anche gli attaccanti Sylla e Allegretti e tra i più giovani Stefano Cella (19 anni) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) LaD ha già in diversi“eletto” il proprio campione, anche se questo campionato così frammentato, non semplifica la lettura delle classifiche. Vediamo, tuttavia, quali sono i modelli di gioco adottati dalle prime della classe dei nove. Girone A Il Gozzano di mister Soda, che dopo 20 giornate guida la classifica del primo girone dellaD con 43 punti, è tallonato a sole tre lunghezze dai giallorossi del Bra. La formazione rossoblu ha adottato diversi moduli di riferimento, ma quello che sul quale ha capitalizzato maggiormente è il 3-5-2. Gli uomini più utilizzati sino a qui, sono stati l’esterno difensivo Nicolò Pavan (lo stacanovista del gruppo con 1793 minuti in campo), ma anche gli attaccanti Sylla e Allegretti e tra i più giovani Stefano Cella (19 anni) e ...

