SEAL Awards 2020 | Snam tra le 50 aziende più sostenibili al mondo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –è tra le cinquanta imprese piùalsecondo i(Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainabilityvolti a premiare le imprese più trasparenti e maggiormente orientate a pratichea livello globale. Nel dettaglio – fa saperein una nota – la società è stata premiata nella categoriaOrganizational Impact Award, che aggrega due valutazioni dità di livello globale: la A-List del CDP (ex Carbon Disclosure Project) e il Corporate Sustainability Assessment (CSA, ora incluso in S&P Global ESG). Quest’anno, in particolare,è stata inserita nella lista “A” di CDP delle ...