Scuola | Bianchi | ' dobbiamo uscire da gabbie novecento'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "dobbiamo uscire dalle gabbie del novecento" puntando ad una Scuola "più aperta, capace di dialogare maggiormente e di avere un rapporto di continuità con il territorio". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo al convegno online 'Una proposta per l'organizzazione futura della Scuola, della mobilità e degli orari delle città' ed ha aggiunto: "I trasporti sono anche questo, non solo un atto dovuto ed un accessorio. Ma un pezzo fondamentale della vita collettiva". "Ragioniamo e ragionate sull'emergenza, ma andiamo oltre l'emergenza. Bisogna organizzare le cose e l'organizzazione delle cose parte dalla capacità di comprenderle nel loro insieme". Un compito per il quale "istituzioni ed organizzazioni devono studiare ...

