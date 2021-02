Sanremo 2021 | Amadeus rivela un segreto su Ibrahimovic | fan increduli

(Di giovedì 18 febbraio 2021) per quello che accadrà tra poche settimane. Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di, che prenderà il via martedì 2 marzo. Diversi i big in gara che promettono spettacolo, ma attenzione anche agli ospiti che già fanno sognare tutti i grandi appassionati L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - clikservernet : Sanremo 2021, Al Bano escluso dalla gara con Il cellulare: “Una bomba che gira intorno all”orgasmo del dolore’” - Noovyis : (Sanremo 2021, Al Bano escluso dalla gara con Il cellulare: “Una bomba che gira intorno all”orgasmo del dolore'”)… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Il conduttore del Festival diAmadeus in diretta su Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni ha parlato del primo caso di positivo tra i concorrenti all'edizione. 'In questo casi si attiva un protocollo ..."Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara". Così Amadeus, a ...Amadeus sul ruolo di Ibrahimovic a Sanremo 2021: “Vedrete un campione diverso” Manca davvero poco all’inizio della 71esima edizione del Festival di ...Sbarcano anche in Italia i podcast originali di Spotify con 'The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno', che segna anche la prima volta nel mondo dei podcast per i The Jackal, il collettivo comico capace ...