Roma | Di Niola Cna | “Stupisce l’assenza di candidati sindaco | imprese preoccupate”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Soddisfazione per la nascita di un ministero del Turismo, ma preoccupazione per i tempi dei ristori che “non possono arrivare due mesi dopo la decisione di limitare le attività”. La Cna di Roma in un’intervista all’agenzia di stampa Dire ripercorre le ultime due settimane, segnate dal passaggio del Lazio in zona gialla, ma anche dalla crisi di Governo e dalla nascita di un nuovo Esecutivo. E per la Capitale, i piccoli imprenditori e artigiani romani chiedono chiarezza sulle candidature alle prossime amministrative: “Vogliamo qualcuno con cui confrontarci”, dicono.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Niola

RomaDailyNews

" "Da tanti anni, non solo negli ultimi cinque,non e' stata amministrata in modo consono. Siamo a febbraio e i candidati, a parte Carlo Calenda e la sindaca Raggi, non ci sono. Le imprese romane non vivono bene questa situazione." "La Cna di ...Cosi' il segretario della Cna di, Stefano Di, intervistato dall'agenzia Dire in occasione del passaggio del Lazio in 'zona gialla' e del conseguente ritorno alla somministrazione nei bar e ...Roma - "Da tanti anni, non solo negli ultimi cinque, Roma non e' stata amministrata in modo consono. Siamo a febbraio e i candidati, a parte Carlo Calenda ...OTTANA. Sa Ilonzana, la maschera etnica di Ottana che con il filo della sua conocchia tesse il destino degli uomini come l’antica Parca, ha sconfitto, almeno per un giorno, la pandemia che, da ...