Ricoverata e operata d’urgenza per una recidiva del tumore alle ovaie | la giornalista rompe il silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La notizia era piombata come un fulmine a ciel sereno. Ilera tornato. La prima volta nel 2019. Unall’ovaio, uno dei peggiori che non da sintomi fino a quando la malattia non è estesa. Un percorso di guarigione in salita. Le donne colpite da un cancro dell’ovaio vengono sottoposte a intervento chirurgico la cui entità varia secondo lo stadio di malattia. Tuttavia l’intervento chirurgico, pur demolitivo, non dà la certezza che ilnon si ripresenti: per questo si consiglia, dopo l’intervento, una chemioterapia che è tanto più importante quanto più è avanzato ilasportato. Esistono molti schemi: uno dei più usati è a base di paclitaxel e di carboplatino con l’aggiunta del farmaco antiangiogenetico bevacizumab. Altri farmaci sono disponibili per le recidive. Continua dopo la foto La ...