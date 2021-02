"Qualcosa di assurdo, difficile andare avanti". Sciarelli sconvolta, la notizia terrificante (e al suo fianco c'è il padre) (Di giovedì 18 febbraio 2021) “È difficile iniziare il programma”: con queste parole Federica Sciarelli ha aperto ieri sera la puntata di Chi l'ha visto, trasmissione in onda su Rai3. All'origine del turbamento una notizia in particolare: “È successo Qualcosa di assurdo, una cosa che ha scioccato tutti noi ma anche voi - ha detto la conduttrice -. Siamo qui con Giuseppe, il papà di Luigi, e con Nicola, il fratello di Alessandro”. La Sciarelli allora ha spiegato che sono stati ritrovati i corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due ragazzi casertani che avevano fatto perdere le proprie tracce a Siracusa a maggio del 2014. Entrambi lavoravano nella città siciliana come badanti di un anziano signore. Le vittime sono state sepolte nel giardino di una villa, dove anche in passato sarebbero state ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Èiniziare il programma”: con queste parole Federicaha aperto ieri sera la puntata di Chi l'ha visto, trasmissione in onda su Rai3. All'origine del turbamento unain particolare: “È successodi, una cosa che ha scioccato tutti noi ma anche voi - ha detto la conduttrice -. Siamo qui con Giuseppe, il papà di Luigi, e con Nicola, il fratello di Alessandro”. Laallora ha spiegato che sono stati ritrovati i corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due ragazzi casertani che avevano fatto perdere le proprie tracce a Siracusa a maggio del 2014. Entrambi lavoravano nella città siciliana come badanti di un anziano signore. Le vittime sono state sepolte nel giardino di una villa, dove anche in passato sarebbero state ...

