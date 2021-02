Pirlo: «Alla fine della partita Morata è svenuto. Era al limite» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel post partita di Porto-Juventus, il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, si è soffermato sulle condizioni dei giocatori in campo. Tra infortuni e acciacchi vari. De Ligt e Chiellini sono usciti malconci dAlla gara. Ma, a quanto ha dichiarato l’allenatore, anche Morata non se l’è passata bene. L’attaccante sarebbe addirittura svenuto. «De Ligt solo un crampo, Chiellini un risentimento al polpaccio, Morata non stava bene prima della partita ed è stato male anche adesso quando è terminata. Un po’ incerottati ma dobbiamo cercare di recuperare. Perché Kulusevski dall’inizio? Morata non stava bene, è qualche giorno che non è al meglio, da quando è tornato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno ma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel postdi Porto-Juventus, il tecnico bianconero, Andrea, si è soffermato sulle condizioni dei giocatori in campo. Tra infortuni e acciacchi vari. De Ligt e Chiellini sono usciti malconci dgara. Ma, a quanto ha dichiarato l’allenatore, anchenon se l’è passata bene. L’attaccante sarebbe addirittura. «De Ligt solo un crampo, Chiellini un risentimento al polpaccio,non stava bene primaed è stato male anche adesso quando è terminata. Un po’ incerottati ma dobbiamo cercare di recuperare. Perché Kulusevski dall’inizio?non stava bene, è qualche giorno che non è al meglio, da quando è tornato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno ma ...

