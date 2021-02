Pioli: «Avremmo meritato la vittoria ma il pari è un buon risultato. Su Bennacer…» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Stella Rossa: le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Stella Rossa, valido per l’andata dei sedicesimi d’andata dell’Europa League. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «Non mettiamo di mezzo la voglia quando non ce n’è bisogno. Non abbiamo avuto la qualità di fare il terzo gol. Usciamo dal campo con una non vittoria che Avremmo meritato ma soprattutto in superiorità numerica Avremmo dovuto fare qualcosa in più. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo avuto situazioni positive ma abbiano anche concesso qualcosina. Era la partita giusta ma non siamo stato in grado di sfruttare la superiorità numerica. Rimane un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Stella Rossa: le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Stella Rossa, valido per l’andata dei sedicesimi d’andata dell’Europa League. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «Non mettiamo di mezzo la voglia quando non ce n’è bisogno. Non abbiamo avuto la qualità di fare il terzo gol. Usciamo dal campo con una nonchema soprattutto in superiorità numericadovuto fare qualcosa in più. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo avuto situazioni positive ma abbiano anche concesso qualcosina. Era la partita giusta ma non siamo stato in grado di sfruttare la superiorità numerica. Rimane un ...

AntoVitiello : #Pioli: “Avremmo meritato la vittoria. La partita l’abbiamo fatta, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. B… - Livia_DiGioia : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Avremmo meritato la vittoria. La partita l’abbiamo fatta, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Buon ri… - verratti92i : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Avremmo meritato la vittoria. La partita l’abbiamo fatta, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Buon ri… - zieziexfauzix : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Avremmo meritato la vittoria. La partita l’abbiamo fatta, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Buon ri… - FraNasato : Pioli a Sky Sport: “Avremmo meritato la vittoria. Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica” #Milan -