Pagelle Granada-Napoli 2-0, voti e tabellino Europa League 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Pagelle e il tabellino di Granada-Napoli 2-0, partita d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Prestazione davvero negativa per gli uomini di Gennaro Gattuso, che vedono complicarsi notevolmente la strada verso il passaggio del turno. Decisivo l’uno-due degli spagnoli in avvio di partita, con le reti di Herrera al 19? e di Kenedy al 21?: un vero e proprio black-out del Napoli, che poi non riesce a recuperare il risultato. Servirà adesso una grande prestazione per ribaltare questo risultato nel match di ritorno. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Il tabellino e le Pagelle Granada (4-2-3-1): Silva 6.5; Foulquier 6, Duarte 6.5, Vallejo 6 (22? pt Sanchez 6), Neva 6 (33? Diaz ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lee ildi2-0, partita d’andata dei sedicesimi di finale dell’. Prestazione davvero negativa per gli uomini di Gennaro Gattuso, che vedono complicarsi notevolmente la strada verso il passaggio del turno. Decisivo l’uno-due degli spagnoli in avvio di partita, con le reti di Herrera al 19? e di Kenedy al 21?: un vero e proprio black-out del, che poi non riesce a recuperare il risultato. Servirà adesso una grande prestazione per ribaltare questo risultato nel match di ritorno. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Ile le(4-2-3-1): Silva 6.5; Foulquier 6, Duarte 6.5, Vallejo 6 (22? pt Sanchez 6), Neva 6 (33? Diaz ...

