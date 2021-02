“Oddio | ma davvero?” Raid aereo sulla casa del GF Vip Tutti ammutoliti davanti allo strano messaggio

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è il terzo finalista ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese arriverà alla puntata del 1° marzo insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, vincitori del televoto delle scorse settimane. La scelta era tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Gli appassionati dahanno fatto la loro scelta e Tommaso Zorzi ha conquistato la finale con il 61% delle preferenze. Per la cronaca Rosalinda Cannavò è arrivata 36%, mentre Andrea Zelletta solo al 3%. “E pensare che te ne volevi fuggire via!”, lo ha rimproverato Alfonso Signorini, ricordando come Zorzi, dopo la lite di venerdì scorso con Giulia Salemi, abbia cercato di lasciare lanel cuore della notte. Il concorrente è stato fermato in tempo da Stefania Orlando e Andrea Zelletta ma non sarebbe uscito perché gli autori avevano già chiuso ...

LandroAdriana : @lloveisnotdying oddio ma davvero hai 23 anni io davvero ho sparato un numero a caso no vabbè - Silvia_Fidelia : @inthehobbithole Ma pensa davvero che poiché gratuiti, una si cambierebbe un assorbente ogni ora per il piacere di… - MadsLewisF : @lilhuddyfake oddio davvero?! marò che bello non mi fanno mai sentire le canzoni prima LALALA POI SE VUOI TI PRESTO QUALCHE TESTO GIÀ LO SAI - sunrisejjong : @lasuppettadizee tesoro oddio grazie ???????? speravo proprio che potesse cogliere lo spirito di questa storia bellissi… - nicolasodano : @No_Miele Oddio... l'ho capita ora...scusami davvero.. -

Ultime Notizie dalla rete : Oddio davvero

Anche perché in Italia bisogna sempre ricordarsi che nessuno muore, in politica, finché non è morto. E così magari capita, come è successo con Berlusconi (, mi daranno del berlusconiano, ......me! A quel punto è stata la Salemi a ringraziare Dayane per esserci per lei quando aveva...anche Dayane Mello piange, hai un cuore. Fallo vedere a favore di telecamera... Dayane: "grazie ...Nostalgia dei duelli. Li vedevamo uno di fronte all’altro, pistola in mano, ciascuno a far prevalere la propria ragione con l’arma in ...Rosmello o ex Rosmello? A questo punto è arrivato il momento di chiederselo perché ieri sera al Grande Fratello Vip ...