Nuovo Governo, Draghi punta sugli ITS (Di giovedì 18 febbraio 2021) Draghi nel suo piano per al scuola vuole dare centralità anche agli ITS, gli istituti tecnici superiori ad alta specializzazione che riceveranno un innesto di nuovi fondi con il Recovery plan. Tuttavia il premier nel suo discorso al Senato è "caduto" su una sigla: sul testo integrale si scrive ITIS, che sono gli istituti tecnici statali, diversi dagli ITS, istituti tecnici superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021)nel suo piano per al scuola vuole dare centralità anche agli ITS, gli istituti tecnici superiori ad alta specializzazione che riceveranno un innesto di nuovi fondi con il Recovery plan. Tuttavia il premier nel suo discorso al Senato è "caduto" su una sigla: sul testo integrale si scrive ITIS, che sono gli istituti tecnici statali, diversi dagli ITS, istituti tecnici superiori. L'articolo .

