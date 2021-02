autosprint : #Norris, #Ferrari una rivale come le altre: #McLaren può batterla ?? - LiveGPit : #F1 Ricciardo e Norris in coro: 'Sarà la Ferrari il nostro avversario principale' Di @privitera_marco… - YHurameshi : @psi0_ Ferrari, Leclerc e Sainz. Ma non si può non voler bene a Ricciardo e Norris - CheccaMalfoy : RT @Gianludale27: • Mercedes: Hamilton/Bottas • RedBull: Verstappen/Perez • McLaren: Ricciardo/Norris • AstonMartin: Vettel/Stroll • Alpine… - Ed_Dant3s : RT @Gianludale27: • Mercedes: Hamilton/Bottas • RedBull: Verstappen/Perez • McLaren: Ricciardo/Norris • AstonMartin: Vettel/Stroll • Alpine… -

Ultime Notizie dalla rete : Norris Ferrari

Autosprint.it

McLaren MCL35M, ecco la monoposto di Ricciardo e? McLaren è in crescita McLaren punta a essere il primo team motorizzato Mercedes, vuol dire fare meglio di Aston Martin, come già nel ...Formula 1 -sulla: 'Lavoriamo per tenerli alle nostre spalle' 'Adattarmi al cockpit McLaren non è stato semplice, ma si tratta di difficoltà del tutto lecite e normali', ha dichiarato ...I test in Bahrain dovranno chiarire le idee sull'ordine dei team dietro Mercedes e Red Bull. Norris crede in una McLaren competitiva e non teme il recupero Ferrari: "Guardiamo ai migliori, non alle no ...Intervistato dai media internazionali durante la press conference di presentazione della nuova MCL35M, vettura con cui lui e Daniel Ricciardo affronteranno il prossimo mondiale 2021 di Formula 1, Land ...