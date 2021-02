Napoli: Koulibaly e Ghoulam ancora positivi al Covid-19, carica virale debole (Di giovedì 18 febbraio 2021) I due giocatori saranno costretti a stare lontani dal campo ancora per un po’ Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono ancora positivi al Covid-19, lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 febbraio 2021) I due giocatori saranno costretti a stare lontani dal campoper un po’ Kalidoue Faouzisonoal-19, lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Dalla_SerieA : 'Napoli, Covid Koulibaly e Ghoulam? Competenza ASL' - - Up_TheBolton : @Mythical65 @PokerfaceBette7 MESSI VS NAPOLI PENALDO VS NAPOLI MISSING MERTENS AND MANOLAS AND KOULIBALY NOT THE… - Gegge78824641 : @marcelloharan @jo19N26 @eantoniopolonia La cosa più divertente è che se lo fa de ligt è un fenomeno o se la juve v… - Gegge78824641 : @marcelloharan @jo19N26 @eantoniopolonia Eh niente I giocatori del Napoli per te non possono essere forti, mi scuso… - ilnapolionline : Rinaudo: 'Deluso dalla coppia Manolas-Koulibaly. Le tante assenze del Napoli stanno condizionando la stagione' -… -