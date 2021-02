Musetti-Gulbis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Biella 2 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lorenzo Musetti e Ernests Gulbis si sfidano nei quarti di finale del Challenger di Biella 2 2021. Il giovane classe 2002 di Carrara ha superato anche Lacko dopo l’esordio contro Napolitano. Adesso sfida uno dei giocatori più esperti in tabellone: il lettone non sarà un ostacolo semplice da abbattere. Il match andrà in scena nella giornata di venerdì 19 febbraio, con orario ancora da definire: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la diretta, sebbene l’evento sia visibile in live streaming sul sito dell’ATP Challenger Tour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lorenzoe Ernestssi sfidano nei quarti di finale deldi. Il giovane classe 2002 di Carrara ha superato anche Lacko dopo l’esordio contro Napolitano. Adesso sfida uno dei giocatori più esperti in tabellone: il lettone non sarà un ostacolo semplice da abbattere. Il match andrà in scena nella giornata di venerdì 19 febbraio, conancora da definire: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la, sebbene l’evento sia visibile in livesul sito dell’ATPTour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

apicella57 : RT @lorenzofares: Oggi #Musetti ???? ha battuto Lukas Lacko ???? 64 63. Se batte Gulbis ???? e Donskoy ???? non arriva in SF a #Biella2 Lorenzo è s… - lorenzofares : Oggi #Musetti ???? ha battuto Lukas Lacko ???? 64 63. Se batte Gulbis ???? e Donskoy ???? non arriva in SF a #Biella2 Loren… - lorenzofares : Al torneo #ATPChallenger di #Biella2 ci sono già 2 italiani ai QF - Andreas Seppi ???? attende uno tra Majchrzak ????… - sportface2016 : #Tennis Challenger Biella 2 2021, Lorenzo #Musetti liquida lo slovacco Lacko in due set: ora ai quarti c'è il let… - OA_Sport : Challenger Biella 2 2021: Lorenzo Musetti avanza e coglie i quarti sul veloce del PalaPajetta. Sconfitto in due set… -