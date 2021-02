Morte Cutolo, sindaco e prefetto di Ottaviano in visita al Castello del boss (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Gli amministratori a, Ottaviano, vogliono voltare pagina in fretta. “Una brutta pagina, per un paese che ha Storia e civiltà“, dice il sindaco, Luca Capasso. Ma nel Paese reale la memoria di Raffaele Cutolo resiste e come. La gente si divide tra chi lo relega nel passato e chi mette in dubbio la lettura mass-mediatica dell’ex capo della Nco. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini giunto per una visita istituzionale già programmata ad Ottaviano visita il Castello Mediceo insieme al sindaco. La struttura fu acquistata dal boss che voleva farne la sua residenza di lusso. Il bene confiscato ospita uffici del Parco Nazionale del Vesuvio. Nessun commento da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Gli amministratori a,, vogliono voltare pagina in fretta. “Una brutta pagina, per un paese che ha Storia e civiltà“, dice il, Luca Capasso. Ma nel Paese reale la memoria di Raffaeleresiste e come. La gente si divide tra chi lo relega nel passato e chi mette in dubbio la lettura mass-mediatica dell’ex capo della Nco. Ildi Napoli, Marco Valentini giunto per unaistituzionale già programmata adilMediceo insieme al. La struttura fu acquistata dalche voleva farne la sua residenza di lusso. Il bene confiscato ospita uffici del Parco Nazionale del Vesuvio. Nessun commento da ...

