Monsieur Le Pen Vincenzo Sofo lascia la Lega in Europa | va con la Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’eurodeputato della, noto anche per essere il fidanzato di Marion Le Pen,Matteo Salvini e passa con Giorgia. “La fiducia al governo Draghi per larappresenta una svolta netta rispetto al progetto politico al quale ho lavorato da quando Matteo Salvini è diventato segretario federale - afferma -. Sono entrato in questo movimento nel 2009 perché era l’unica alternativa al Pdl e a una deriva centrista del centrodestra cheva orfani milioni di italiani in cerca di qualcuno che ne difendesse le istanze identitarie, patriottiche e sociali. Proprio per questo fui tra i primissimi e più entusiasti sostenitori della svolta nazionale impressa al Carroccio da Salvini per costruire una forza politica in grado di dare battaglia a ...