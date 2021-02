Milan beffato all'ultimo secondo. E Pioli perde Bennacer per il derby

LaPresse_news : Europa League, #Milan beffato nel recupero: 2-2 in casa della Stella Rossa - TicinoGazzetta : Europa League: lo Young Boys vince una partita pazza. Poker Man Utd e Tottenham, Milan beffato al 93' a Belgrado - RedazioneFM : #UEL: La #Roma passa a #Braga 2-0, #Milan beffato nel finale - CorriereCitta : Milan beffato al 93°, 2-2 con la Stella Rossa - ilaria_checchi : Milan beffato: pareggio subìto in pieno extratime, finisce 2-2 a Belgrado -

Ultime Notizie dalla rete : Milan beffato

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 18 febbraio - 20:5620.52 Europa League:,Roma vincea Belgrado (pari al 93'), la Roma ipoteca gli ottavi in Portogallo battendo il Braga. Così nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Stella Rossa -2 - ...Dopo una partita dominata per lunghi tratti, la squadra di Pioli subisce un pareggio inaspettato al 93', con il rammarico per le molte occasioni sprecate.Pari beffa per il Milan nei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, per due volte in vantaggio, vengono raggiunti dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic. Finisce 2-2 al Marakanà di Belgrado ...