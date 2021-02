Lutto per Antonella Clerici, commossa a E’ sempre Mezzogiorno: “Un amico ci ha lasciati” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Siamo abituati a vedere Antonella Clerici sempre sorridente e con la battuta pronta. Durante la puntata di oggi 18 febbraio di E’ sempre Mezzogiorno, la conduttrice, visibilmente, commossa ha dovuto dare un addio doloroso: è venuto infatti a mancare Andrea Lo Vecchio. Lo Vecchio era un cantautore e compositore e aveva 78 anni. Era anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Siamo abituati a vederesorridente e con la battuta pronta. Durante la puntata di oggi 18 febbraio di E’, la conduttrice, visibilmente,ha dovuto dare un addio doloroso: è venuto infatti a mancare Andrea Lo Vecchio. Lo Vecchio era un cantautore e compositore e aveva 78 anni. Era anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

