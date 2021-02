L’uccello marino più antico del mondo riesce a schiudere un uovo e diventa di nuovo madre all’età di 70 anni

Leggi su virali.video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La natura è in grado di regalarci sempre emozioni riuscendo a sorprendere gli esseri umani di volta in volta. Proprio a questa premessa si ricollega la storia di Wisdom, che con la bellezza di 70è l’albatro femmina più anziano che ci sia sulla Terra. Nonostante la sua veneranda età lo scorso 1° Febbraio si è schiuso l’che l’ha resa mamma ancora una volta. I dati su Wisdom risalgono al 1958, quando i biologi hanno identificato l’esemplare e l’hanno catalogato. Ad oggi, secondo una stima molto attendibile, si pensa abbia dato vita ad un numero che va dai 30 ai 36 piccoli di albatro. In natura gli esemplari di albatro sono esseri molto nobili, che credono in valori rintracciabili anche nell’essere umano. credit: Facebook/Papah?naumoku?kea Marine National Monument Essi scelgono, infatti, un compagno per la vita e non se ne separano più se non ...