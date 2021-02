L'ospedale Sacco smentisce Galli: "Non abbiamo reparti invasi da varianti" (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio”: così, in una nota, l’ASST Fatebenefratelli Sacco commenta “alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘reparti pieni di varianti’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco”.E’ stato Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dello stesso ospedale, a dire che “dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante”.“Attualmente - precisa la nota dell’ospedale - le percentuali di varianti identificate (verificate secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dall’ISS o su controlli a campione) sono in linea con la media ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio”: così, in una nota, l’ASST Fatebenefratellicommenta “alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘pieni di’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive dell’”.E’ stato Massimo, direttore delle Malattie infettive dello stesso, a dire che “dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante”.“Attualmente - precisa la nota dell’- le percentuali diidentificate (verificate secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dall’ISS o su controlli a campione) sono in linea con la media ...

