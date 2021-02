Lamberto Sposini compie 69 anni. Dieci anni fa l’ictus, come sta oggi l’ex volto del Tg5 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lamberto Sposini spegne 69 candeline e ha ricevuto migliaia e migliaia di auguri da parte di colleghi, amici e semplici follower che da quando il giornalista e conduttore è cambiata per sempre non hanno mai smesso di incoraggiarlo e fargli sentire il proprio calore. Nonostante la lontananza dal lavoro, il giornalista non ha perso i colleghi e gli amici più stretti, che proprio nel giorno del suo compleanno gli stanno dimostrando un grande affetto. Era il 29 aprile 2011, un giorno speciale per la stampa mondiale perché stava per essere trasmesso in diretta il royal wedding tra il principe William e Kate Middleton. Ma a pochi minuti dalla diretta, Sposini cadde a terra sorpreso da uno spaventoso ictus che avrebbe poi compromesso la sua vita per sempre. Da quel giorno il giornalista è sparito dalle scene televisive e comunica con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)spegne 69 candeline e ha ricevuto migliaia e migliaia di auguri da parte di colleghi, amici e semplici follower che da quando il giornalista e conduttore è cambiata per sempre non hanno mai smesso di incoraggiarlo e fargli sentire il proprio calore. Nonostante la lontananza dal lavoro, il giornalista non ha perso i colleghi e gli amici più stretti, che proprio nel giorno del suo compleanno gli stanno dimostrando un grande affetto. Era il 29 aprile 2011, un giorno speciale per la stampa mondiale perché stava per essere trasmesso in diretta il royal wedding tra il principe William e Kate Middleton. Ma a pochi minuti dalla diretta,cadde a terra sorpreso da uno spaventoso ictus che avrebbe poi compromesso la sua vita per sempre. Da quel giorno il giornalista è sparito dalle scene televisive e comunica con il ...

