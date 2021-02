La Stella Rossa ferma in casa un Milan in crisi (Di giovedì 18 febbraio 2021) il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Stella Rossa. Durante primo tempo ai rossoneri sono stati annullati due gol, uno a Castillejo e l’altro a Theo Hernandez. Nel finire del primo tempo il Milan ha trovato il gol del vantaggio con l’autogol di Pankov. Nel secondo tempo ha pareggiato prima la Stella Rossa con il rigore di kanga, poi è arrivato il gol del vantaggio di Theo Hernandez su rigore. Al 93esimo minuto è arrivato il pareggio di Pavkov. Prepartita Stella Rossa-Milan Come si è presentato il Milan dopo la sconfitta contro lo Spezia? Il Milan contro la Stella Rossa non ha giocato benissimo, ci sono stati tanti errori da parte dei rossoneri, uno su tutti il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) ilha pareggiato 2-2 contro la. Durante primo tempo ai rossoneri sono stati annullati due gol, uno a Castillejo e l’altro a Theo Hernandez. Nel finire del primo tempo ilha trovato il gol del vantaggio con l’autogol di Pankov. Nel secondo tempo ha pareggiato prima lacon il rigore di kanga, poi è arrivato il gol del vantaggio di Theo Hernandez su rigore. Al 93esimo minuto è arrivato il pareggio di Pavkov. PrepartitaCome si è presentato ildopo la sconfitta contro lo Spezia? Ilcontro lanon ha giocato benissimo, ci sono stati tanti errori da parte dei rossoneri, uno su tutti il ...

