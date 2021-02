Italvolt - La gigafactory nascerà in un ex polo Olivetti alle porte di Ivrea (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sarà il Piemonte a ospitare quella che, già oggi, viene definita la più grande gigafactory d'Europa. La Italvolt, startup fondata dall'imprenditore svedese Lars Carlstrom, ha scelto infatti un'ex area industriale alle porte di Ivrea per realizzare un impianto dedicato alla produzione e allo stoccaggio di batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici. I motivi della scelta. L'azienda guidata da Carlstrom, già azionista di riferimento della Britishvolt, ha scelto, in particolare, l'ex polo industriale della Olivetti a Scarmagno. L'area, attualmente di proprietà del Fondo Monteverdi gestito dalla Prelios SGR (società immobiliare nata da una costola della Pirelli), è stata selezionata per "le sue caratteristiche tecniche e per la sua collocazione geografica ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sarà il Piemonte a ospitare quella che, già oggi, viene definita la più granded'Europa. La, startup fondata dall'imprenditore svedese Lars Carlstrom, ha scelto infatti un'ex area industrialediper realizzare un impianto dedicato alla produzione e allo stoccaggio di batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici. I motivi della scelta. L'azienda guidata da Carlstrom, già azionista di riferimento della Britishvolt, ha scelto, in particolare, l'exindustriale dellaa Scarmagno. L'area, attualmente di proprietà del Fondo Monteverdi gestito dalla Prelios SGR (società immobiliare nata da una costola della Pirelli), è stata selezionata per "le sue caratteristiche tecniche e per la sua collocazione geografica ...

fisco24_info : Italvolt, gigafactory da 4mila mila posti di lavoro nella ex Olivetti di Scarmagno: Scelto lo storico sito per real… - RiccardoPetrin1 : RT @CorriereTorino: Italvolt conferma: «La gigafactory sarà nella ex Olivetti di Scarmagno» - solomotori : Gigafactory Italvolt nell'ex Olivetti a Scarmagno - matteodipaolo89 : La scelta di Italvolt di insediarsi nell'area di Ivrea con la più grande Gigafactory d'Europa, in uno stabilimento… - 24motori : Auto elettriche, la gigafactory di Italvolt da 4mila mila posti di lavoro nascerà nell'area della ex Olivetti di Sc… -