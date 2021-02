Infortunio Bennacer: il centrocampista del Milan a rischio per il derby (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si ferma Ismael Bennacer: il centrocampista del Milan è costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara con la Stella Rossa Brutte notizie in casa Milan per le condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato sostituito nel corso del primo tempo del match contro la Stella Rossa. Al suo posto è entrato Tonali. Per il classe ’97 un nuovo problema al flessore che lo mette seriamente a rischio in vista del derby in programma domenica alle 15. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si ferma Ismael: ildelè costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara con la Stella Rossa Brutte notizie in casaper le condizioni di Ismael. Ilalgerino è stato sostituito nel corso del primo tempo del match contro la Stella Rossa. Al suo posto è entrato Tonali. Per il classe ’97 un nuovo problema al flessore che lo mette seriamente ain vista delin programma domenica alle 15. Leggi su Calcionews24.com

pepito2402 : A parte la mazzata dell’infortunio di Bennacer, primo tempo interpretato bene e qualificazione che potevi già otte… - OfficialDuivel : @Fedeshi_ Mah, Bennacer è da monitorare sul serio. Quell'infortunio lo sta devastando - Fabrizi64961092 : Milan sottotono. Brutto colpo infortunio di Bennacer - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: #StellaRossaMilan Termina un primo tempo non bello ma che vede i ragazzi in vantaggio. Importante aver sboccato una gara ch… - NonEvoluto : #StellaRossaMilan Termina un primo tempo non bello ma che vede i ragazzi in vantaggio. Importante aver sboccato una… -