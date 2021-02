Il segreto di Erling Halaand è lo stesso di Cristiano Ronaldo | “Cerca di mangiare le stesse cose”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’attaccante del Borussia Dortmund,Haaland, è uno dei bomber più prolifici in Europa e all’età di 20 anni è già uno dei giocatori più forti del pianeta. Anche ieri sera Haaland ha trascinato la sua squadra al successo, espugnando lo stadio del Siviglia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Borussia Dortmund si è imposto per 3-2, con due reti dell’attaccante norvegese, che ha anche fornito un assist al compagno di squadra Mahmoud Dahoud per il momentaneo pareggio dei gialloneri tedeschi. In questa stagione Haaland ha già realizzato 25 gol e sette assist in 24 presenze: numeri davvero da capogiro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBraut Haaland (@.haaland) Non a caso, il 20enne sta attirando l’interesse di quasi ...